Apple планирует направить на развитие производства рекордные 10,5 млрд долл.

Один из крупнейших мировых производителей инновационных технологий - американская корпорация Apple в 2014 финансовом году, который начался 1 октября, планирует инвестировать рекордные 10,5 млрд долл. в развитие новых производственных мощностей в стремлении опередить конкурентов, сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению, компания потратит основную часть средств на оборудование, которое используется в массовом производстве смартфонов iPhone, планшетов iPad и других гаджетов. Также часть инвестиций пойдет на строительство новой штаб-квартиры в городе Купертино (штат Калифорния).

Как сообщал ранее УНИАН, в 2013 финансовом году капитальные вложения Apple в исследования и разработку составили 4,5 млрд долл.

Справка УНИАН. Apple Inc. - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.

Согласно рейтинга журнала Forbes, стоимость бренда Apple в этом году составила 104,3 млрд долл., что на 20% выше аналогичной оценки прошлого года и практически вдвое больше стоимости второй по списку компании – Microsoft.