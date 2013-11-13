Samsung впервые признана мировым лидером рынка мобильных телефонов

Южнокорейская компания Samsung Electronics впервые признана лидером рынка мобильных телефонов в мире, сообщает «Газета.Ru».

В общей сложности в третьем квартале 2013 года компания поставила 120 млн мобильных телефонов на рынки в Северной Америке, Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Это на 16,6% выше, чем за аналогичный период 2012 года.

Доля Samsung на мировом рынке составила в третьем квартале рекордные 28,7%. Компания поставила на рынок больше мобильных устройств, чем Nokia, Apple и LG Electronics вместе взятые.

Как сообщал УНИАН, операционная прибыль Samsung Electronics Co Ltd выросла на 26% - до нового рекорда в третьем квартале 2013 года за счет серьезного восстановления спроса на чипы памяти.

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