«Укрзализныця» начала продажу 32 тыс. билетов на предновогодние маршруты

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») открыла предварительную продажу более 32 тыс. билетов на железнодорожные маршруты в курортные центры страны на 27 декабря, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Как сказано в сообщении, на поезда, курсирующие в западном направлении, открыта продажа более 13 тыс. билетов, из которых после нескольких часов продажи остались в свободном доступе около 8,5 тыс. В частности, это маршруты, соединяющие столицу с Ивано-Франковском, Львовом, Ужгородом и Трускавцом.

На поезда, курсирующие в крымском направлении, открыта продажа более 9 тыс. билетов, из которых в свободной продаже остаются около 7,5 тыс.

«Укрзализныця», говорится в сообщении, также в случае роста спроса рассматривает возможность назначения более 20 дополнительных поездов на самых популярных направлениях. Этими направлениями могут стать, в частности, маршруты, соединяющие Киев с Ужгородом, Ивано-Франковском и Днепропетровском, Одессу и Харьков с Ужгородом, а также Симферополь со столицей и Ивано-Франковском.

Кроме того, говорится в пресс-релизе, на период с 25 декабря по 30 декабря вступает в силу повышенный коэффициент индексации проезда в пассажирских поездах - 1,1, который увеличит стоимость проезда на 15-40 грн. В этой связи пресс-служба «Укрзализныци» заявила, что распространенная рядом изданий информация о росте цен на железнодорожные билеты на период новогодних праздников в 2,5 раза «не соответствует действительности».

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«Укрзализныця» также сообщила, что 14 ноября текущего года будет открыта предварительная продажа билетов на 28 декабря.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.