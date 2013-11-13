Доля продаж смартфонов на системе Android выросла до 80%

Доля продаж на мировом рынке смартфонов на операционной системе Android в июле-сентябре 2013 года выросла до 81% и составила 171,4 млн устройств, говорится в сообщении пресс-службы аналитической компании IDC.

При этом количество проданных Android-устройств по сравнению с третьим кварталом 2012 года, когда было реализовано 113,3 млн аппаратов, увеличилось на 51,3%.

Согласно сообщению, общее число проданных в мире смартфонов в третьем квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 39,9% и составило 261,1 млн устройств.

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Также в отчете отмечается рекордный рост продаж смартфонов с ОС Windows Phone от Microsoft, которые увеличились на 156%. При этом в отчетном периоде доля платформы Windows Phone не превышает 5% - 3,7 млн устройств.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation) - аналитическая фирма, специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий. Штаб-квартира находится г. Фремингем (США). По собственным данным в компании IDC работает более 1000 аналитиков в 110 странах мира.