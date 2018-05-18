Глава представительства Intel: Развитие IT-рынка Украины сдерживает низкая платежеспособность населения

Компания Intel была создана в 1968 году в США. Первый успех к ней пришёл в 1971 году, когда началось сотрудничество с японской Busicom. В 1990-е годы Intel стала крупнейшим мировым производителем процессоров для персональных компьютеров.

Сейчас компания продолжает динамично развиваться. В 2012-ом выручка Intel составила 53,3 млрд долл., по результатам работы в третьем квартале - 13,5 млрд долл., что полностью совпало с прогнозом.

Установив лидерство на процессоров для ПК, Intel теперь вступила в конкуренцию с производителями всевозможных гаджетов. И в этом сегменте компания намерена достичь успехов, благодаря наличию мощной производственной базы, разбросанной по всему миру.

Из почти 45-летней истории компании почти половина связана с Украиной - представительство Intel было открыто в 1993 году. Однако до сих пор прорыва во взаимоотношениях не произошло. На сегодня в представительстве работает всего 26 человек. За 20 лет в Украине не создан ни один научный центр (в России их четыре). Нет решений Intel и по размещению в Украине своего производства.

Правда, в интервью УНИАН глава представительства Intel в Украине, Беларуси и Молдове Кшиштоф Йонак не исключил появления более обширных планов в отношении Украины в будущем. А заодно рассказал о приоритетах в развитии компании и мировых трендах в IT-отрасли, сообщил о новинках Intel, в частности, о разработках нового семейства процессоров Quark.

- Господин Йонак, представительство Intel в Украине было открыто в 1993 году. Каким украинский рынок был тогда и каким является сейчас?

- В декабре мы будет праздновать 20-летие присутствия в Украине. Так что из 45-летней истории компании почти половина связана с Украиной. Сейчас украинский рынок один из наиболее динамично развивающихся, о чем свидетельствуют данные исследования GFK: за первую половину текущего года наблюдается рост продаж ПК и очень быстрый рост рынка планшетов. Украинский рынок открыт для новых технологий, но в то же время является чувствительным к цене - клиенты тратят значительное количество времени на обдумывание решения о покупке, особенно дорогой. Что касается уровня проникновения ПК и Интернета в Украине, то он до сих пор ниже, чем в большинстве европейских стран.

Мне достаточно сложно сравнивать нынешний украинский рынок с началом 90-ых, так как работаю в Украине всего полтора года. Но могу сказать одно, вспоминая свои студенческие годы: любой доступ к персональному компьютеру в университете 20 лет назад был огромным счастьем, сейчас же мы говорим о том, сколько у человека разных устройств доступа к Интернету. Думаю, эти изменения характерны и для Украины.

***По данным IDC, в 2012 году объём украинского рынка ПК составлял около 2,6 млн штук (ноутбуки+десктопы), в 2010 - 2, 3 млн штук, в 2008 (до кризиса) - 2, 3 млн штук, в 2003 – 0,7 млн. штук. В 2006 году поставки компьютеров мультинациональными компаниями в Украине были крайне малы (в 3 раза меньше, по сравнению с нынешней ситуацией), поскольку на рынке преимущественно были представлены решения от локальных компаний-производителей.

- А если сравнить нынешний украинский рынок, к примеру, с российским или белорусским?

- В России наметилась тенденция к снижению. Там уже нет такого роста продаж ПК, как был раньше. В Беларуси и Молдове наоборот - бурный рост. Объяснение достаточно простое - в этих странах ранее наблюдалось низкое насыщение техникой среди населения, но с ростом платежеспособности у людей возникла необходимость в покупке компьютерной техники.

Кстати, если сравнить в плане насыщения техникой украинский рынок с российским, то в Украине данный показатель ниже. Следовательно, есть потенциал для роста. Четко прослеживается и другая тенденция последних лет - проникновение Интернета в регионах, что также способствует увеличению продаж ПК и всевозможных гаджетов. Это - взаимосвязанные вещи.

- А если поставить вопрос по-другому: что сдерживает развитие рынка?

- Главная причина, сдерживающая развитие рынка, - недостаточный уровень платежеспособности населения. Но это, скорее, - объективная реальность, характерная для многих развивающихся стран. На Западе у населения более стабильная финансовая ситуация и приобретение техники для него изначально было проще. Правда, в этой ситуации есть свои нюансы. Там консервативны в своих привязанностях к технике, поэтому не столь часто ее меняют, чего нельзя сказать о развивающихся странах, где люди готовы обновлять свой арсенал самой инновационной техникой.

- Intel более мощно представлен в России, чем в Украине. Почему?

- Действительно, в России у компании есть четыре научно-исследовательских центра: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Все они занимаются разработкой программного обеспечения. Аналогичный центр есть и в Польше. Отчасти, это связано с тем, что компания Intel ранее приобретала бизнес в вышеупомянутых странах, которые уже занимались разработкой компьютерного обеспечения.

- Но в Украине пока нет таких центров?

- Пока нет. Но поскольку Украина имеет очень большой потенциал для развития софтверных решений, я не исключаю создание аналогичных центров разными компаниями в будущем. В Украине, действительно, очень много высокопрофессиональных молодых программистов.

- Воспользовалась ли компания Intel разработками украинских программистов?

- В данном случае, речь идет, скорее, о сотрудничестве с множеством украинских компаний - от разработчиков компьютерных игр до логистических компаний (4 A GAMES, Gameworld, Eleks, Rozumniki, Kodisoft, OWOX, Senkatel и другими). Совместными усилиями мы работаем над повышением качества продуктов и оптимизацией программного обеспечения под архитектуру х86.

- Intel инвестирует проект «Открытый мир», задача которого – в 2015 году обеспечить качественным доступом к Интернету все школы страны. Цель будет достигнута в срок? Сколько средств уже вложено?

- Для Intel образование является очень важным направлением деятельности. Компания инвестирует в разработку инновационных методик обучения на протяжении последних 15 лет. В Украине мы поддерживаем различные проекты в данной сфере уже более 10 лет. Это - программа Intel «Обучение для будущего» (Intel Teach), программа Intel «Путь к успеху» (Intel Learn), программа Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), проект «1 ученик - 1 компьютер». Для нас приоритетно обучение учителей, чтобы они могли использовать в своей работе с детьми современную компьютерную технику. Мы уже обучили свыше 260 тысяч учителей в Украине и свыше 10 млн по всему миру. В 2009 году Intel передала 2000 специализированных школьных нетбуков Classmate PC 44 учебным заведениям в 14 областях Украины.

С «Открытым миром» мы сотрудничаем с момента старта этого национального проекта. Для нас очень важно инвестировать в него наш опыт как украинский, так и мировой.

- То есть, в «Открытый мир» Вы инвестируете не деньги, а знания?

- В рамках проекта «Открытый мир» Intel предоставляет Украине поддержку по внедрению современной эффективной модели Е-обучения в условиях «1 ученик – 1 компьютер», передает украинским педагогам лучший мировой опыт и обеспечивает экспертную помощь в реализации проекта. Кроме этого, в рамках «Открытого мира» в 54 школах Intel обучает учителей не только пользоваться техникой, но и создавать контент. На данный момент Intel и областные институты последипломного педагогического образования в рамках проекта обучили 4500 учителей по всей Украине.

- С какими финансовыми показателям компания завершила 2012 год и первое полугодие текущего года?

- В 2012-ом годовая выручка Intel составила 53,3 млрд долл. Недавно компания объявила результаты работы за третий квартал 2013-го: выручка составила 13,5 млрд долл., что полностью совпало с нашим прогнозом. Общая выручка на 5% выше показателя за предыдущий квартал и на том же уровне, по сравнению с предыдущим годом.

С одной стороны, мы видим, что рынок ПК сокращается, но по другим направлениям, в которых наблюдается рост (сегмент планшетов, смартфонов), Intel представляет все больше и больше решений. Примером могут быть планшеты с процессором Intel: 7-ми дюймовый Asus FonePad, 10-ти дюймовый Samsung Galaxy Tab 3. Кроме того, в июле-августе на рынок Украины поступили смартфоны Lenovo K900 и Prestigio MultiPhone 5400, также оснащенные процессором Intel. Мы продолжаем успешно развивать решения для обработки данных, включая облачные решения и высокопроизводительные вычисления.

- Можете уточнить, о чем идет речь?

- С развитием интернет-технологий растет спрос на оборудование по обработке данных. Так, согласно исследованиям, на каждые 600 смартфонов нужен один сервер, установленный в каком-либо центре обработки данных. Один сервер нужен и на 130 планшетных компьютеров. Другими словами, сервер нужен для того, чтобы пользователи смартфонов или «таблеток» могли получать услуги.

- У Intel достаточно непростые отношения с AMD. В силу специфики ценовой политики двух компаний и сравнительно невысокого уровня доходов украинцев, еще 10 лет назад жители нашей страны предпочитали процессоры AMD для индивидуальных решений (для кустарной сборки компьютеров, на то время носившей массовый характер). Позже отечественные IT-специалисты, осваивавшие мелкосерийное производство персональных компьютеров, также делали ставку на AMD для своих самых массовых и бюджетных продуктов. Как обстоят дела сейчас? Насколько верно утверждение, что Intel удалось «отжать» AMD с большинства рынков развивающихся стран благодаря буму ноутбуков? Или все еще рано «почивать на лаврах»?

- Мы считаем, что конкуренция - это прекрасно. Она помогает нам «не спать» или, как Вы выразились, «не почивать на лаврах», увеличивает эффективность и инновационность. Если анализировать украинский рынок, то, по данным компании GFK, более 80% продаваемых ПК работают на процессорах Intel. В принципе, это - общемировая тенденция.

Но не стоит забывать, что компания AMD для нас конкурент только в одной сфере - производстве процессоров для ПК, а ведь есть еще и производство всевозможных гаджетов (смартфонов, планшетов), где мы конкурируем с другими компаниями, вернее, только вступили в конкуренцию, поскольку Intel в этом направлении пока делает первые шаги. Но и здесь, уверен, со временем мы достигнем успехов.

- А откуда такая уверенность?

- Главное отличие Intel от конкурентов – наличие собственной производственной базы, что позволяет быстро реагировать на вызовы времени, молниеносно решать какие-либо технические задачи и контролировать качество продукции. Сейчас мы на несколько шагов опережаем конкурентов. К примеру, в следующем году первыми выпустим процессоры на базе технологий 14 нанометров, в то время как остальные игроки рынка будут выпускать процессоры на базе технологии более 20 нанометров. К тому же, у Intel есть решения во всех ценовых сегментах.

- Ранее было распространено мнение, что производить микроэлектронику дешевле всего в Китае, Индии или на Тайване. Но, по имеющимся данным, самые современные процессоры Intel все же производят в США. Это верно?

- Следует уточнить, о каком производстве идет речь. Если Вы имеете в виду заводы, на которых мы выпускаем кремний или, как еще говорят, выращиваем кристаллы, то собственные предприятия у нас есть в Америке, Ирландии и Израиле. Затем, когда кристалл готов, на заводах в странах Азии (Китае, Индии, Таиланде, Малайзии и т.д.) делается упаковка с возможностью подключения к материнской плате. Такое разделение весьма удобно с точки зрения логистики, поскольку производство упаковки в регионах, близких к сборке «железа», позволяет значительно экономить на затратах. А, как известно, 90% сборки гаджетов и техники проходит именно в Азии.

Самые современные процессоры Intel собираются в США, и это - объективная реальность. Новинки появляются там, где сосредоточены лучшие интеллектуальные кадры компании. В США также находится штаб-квартира Intel, так что, это - закономерно.

- У Украины есть шанс на размещение на ее территории компанией Intel своего производства?

- Географически Украина находится в очень удобном месте, фактически она может стать связующим звеном между Европой и Азией. К тому же в стране есть отлично подготовленные кадры, очень сильная научная база. Но я не могу дать точный ответ на вопрос, так как принятие решения относительно открытия завода в той или иной стране зависит от множества факторов.

- В прессе не раз писалось о том, что система сотрудничества Microsoft и Intel обречена на провал. Так ли это?

- Нет, как раз наоборот - сотрудничество весьма удачное. Последний пример: недавно Microsoft объявила о выходе версии Windows 8.1. с touch-интерфейсом. А Intel, в свою очередь, заявила о выпуске процессоров, готовых работать с данной операционной системой. Сейчас мы активно разрабатываем новые устройства по принципу «2-в-1 » То есть, модели с отсоединяемыми клавиатурами либо поворотными экранами. Отключая экран от клавиатуры – получаем планшет, подключая клавиатуру - ноутбук.

Но операционная система Windows - не единственная, есть и другие - IOS, Android, Chrome, Linux, и главная задача для нас, чтобы все они отлично работали на архитектуре Intel. Для этого, с одной стороны, нужно тесно сотрудничать с производителями устройств, с другой – самим предлагать программные решения. Именно поэтому мы уделяем большое внимание и совфтверному направлению деятельности. Кстати, сейчас Intel вышел на второе место в мире по количеству софтверных инженеров.

- Вернемся к «железу». В сентябре Intel представила миру новое семейство процессоров Quark, которые могут работать даже от бокала вина. Когда устройство появится на рынке, в том числе, в Украине?

- Надеюсь, что очень скоро. Действительно, в сентябре мы объявили о начале производства процессоров нового семейства Quark, а спустя месяц о том, что у нас уже есть плата Intel® Galileo - первая модель в рамках нового семейства макетных плат на базе архитектуры Intel. Она разработана совместно с компанией Arduino LLC - разработчиком ведущей аппаратной платформы на базе открытых отраслевых стандартов, ориентированной на энтузиастов и студентов. С помощью этой платформы начинающие дизайнеры, инженеры и изобретатели смогут легко создавать собственные проекты, а более опытные разработчики – поднять свои решения на новый уровень. Макетная плата Intel Galileo представляет собой отличный инструмент для оперативного создания простых прототипов, включая дисплеи со светодиодной подсветкой, и реализации более сложных задач, начиная с автоматизации бытовых устройств и заканчивая ростовыми роботами под управлением смартфонов. Но самое важное другое - мы заявили о желании предоставить ведущим университетам мира такие платы для обучения в ближайшие полтора года.

Данная технология поможет активно использовать Интернет в управлении техникой. К примеру, с помощью Интернета можно будет управлять холодильником или автомобилем, создать умные часы или очки. Чипсет Intel Quark в 5 раз меньше всех существующих чипсетов Atom и в 10 раз менее энергозатратный.

Новое семейство процессоров ориентированно на использование в smart часах, биомониторах, носимых компьютерах и других футуристичных устройствах со сверхвысокими требованиями к размерам и энергопотреблению.

Кстати, Arduino - совместимая плата Intel Galileo на основе процессора Intel Quark – небольшая, всего лишь 10,7 х 7,1 см.

- Вы сказали, что готовы предоставить ведущим университетам платы с процессором Quark. Сколько собираетесь подарить?

- Свыше 50 тысяч для тысячи университетов. В настоящий момент Intel уже сотрудничает с 17 учебными заведениями в 6 странах с целью разработки новых учебных программ на базе Intel Galileo. В ближайшие несколько месяцев корпорация надеется объявить о начале реализации подобных проектов с другими вузами.

- А украинские университеты смогут рассчитывать на такой подарок от Intel?

- Нам бы очень хотелось предоставить доступ к новейшим технологиям и украинским студентам, но для этого инициатива должна исходить от университетов.

- И все-таки, когда Quark появится в Украине?

- Уже в четвертом квартале 2013 года у наших дистрибьюторов можно будет заказать такие платы. В 2014 году ожидаем уже готовые решения на базе Intel Quark, их появление на мировых рынках. Со временем они будут доступны и в Украине.

- Значит ли это, что эра больших персональных компьютеров заканчивается?

- Я бы не стал говорить, что рынок ПК умирает. Скорее, мир движется к созданию новых девайсов. У людей будет много удобных устройств для подключения к Интернету. На смену громоздким ПК приходят ультрабуки, устройства «2 в 1» и планшеты.

Я уверен, что рынок настольных ПК будет жить, но меняться, эволюционировать. Одно из таких направлений - создание удобных моноблоков, когда перед вами экран, а внутри ПК, жесткий диск и т.д. Они экономят пространство за счет тонкого монитора с плоской панелью, объединенного в одном корпусе с системным блоком, единого самонастраивающегося кабеля, беспроводной клавиатуры и мыши. Другой пример - Intel® NUC - интеллектуальное устройство для небольших пространств и любых применений на ваше усмотрение. Это - гибкое и настраиваемое решение применимо не только для дома и офиса, но и для встраиваемых систем, включая цифровые дисплеи для многолюдных мест, корпоративные информационные табло, интеллектуальные торговые аппараты, системы цифрового наблюдения. Кроме того, у компаний не снижается интерес к тому, чтобы их сотрудники работали исключительно в офисе и на мощных персональных компьютерах.

- В последние годы многоядерные процессоры практически вытесняют моноядерники с рынка. По Вашему мнению, в свободной продаже скоро можно будет купить, скажем, 128-ядерный процессор?

- Сейчас техника развивается очень стремительно. Многоядерность позволяет не только увеличить производительность процессора, но и улучшить эффективность решения в целом, так как в рамках одного чипа ядра могут отвечать за разные задачи. С другой стороны, чем больше ядер, тем сложнее обеспечивается эффектное взаимодействие между ними. С практической стороны: скоро будет год, как компания начала массово продавать процессоры Intel Xeon Phi, предназначенные для высокопроизводительных компьютеров. В основном они используются университетами и научными центрами для обработки большого массива информации. А от 60 ядер до 128 – не так далеко. Конечно, это - шутка. На самом деле, все зависит от спроса. Если он будет, то технически выпустить 128-ядерный процессор не сложно.

- Столь стремительное техническое развитие имеет и другую сторону медали - киберпреступность. Хакеры взламывают почты, снимают деньги, следят и прослушивают. Intel это учитывает в своих производственных планах?

- Безопасность является крайне важным вопросом для всех, в том числе и для Intel. Еще в 2010 году Intel приобрела McAfee - одну из лучших в мире компаний, занимающихся разработкой антивирусного ПО.

К примеру, недавно было разработано одно совместное решение McAfee Deep Defender, действующее за пределами операционной системы и позволяющее обнаруживать, блокировать и предотвращать сложные скрытые атаки. Это - первый продукт, созданный на основе технологии McAfee DeepSAFE, разработанной совместно с Intel.

Перед запуском операционной системы и включением антивирусных программ есть отрезок времени, когда компьютер полностью не защищен. Именно в данный момент участились атаки на устройство. В этой связи мы внедрили механизм защиты на уровне «железа» - решение Deep Defender находится между памятью и ОС, что позволяет ему в режиме реального времени проводить мониторинг памяти и ЦП. То есть, компьютер становится защищенным сразу после нажатия кнопки «пуск».

При разработке процессов мы уделяем безопасности большое внимание, хотим, чтобы процессор быстро работал и был максимально приспособлен к установке всевозможных антивирусных программ.

Николай Бабич (УНИАН)

***Кшиштоф Йонак окончил 2 курса Варшавского университета, факультет электроэнергетики. Далее продолжил обучение во Франко-польской школе новых информационно-коммуникационных технологий (Познань). В 1996 году получил степень магистра в области инженерии и телекоммуникаций.

Карьеру в корпорации Intel начал в 1999 году в области сотрудничества с телекоммуникационными компаниями в Польше, Венгрии и Румынии, далее занимался дистрибуцией в странах Балтии и Польше. Имеет опыт работы в ритейле, где отвечал за работу локальных производителей в странах Балтии, Польше, Чехии и Румынии. Отвечал за развитие бизнеса и рынка в странах Центральной и Восточной Европы. Был назначен руководителем по развитию рынка в 12 странах Центральной и Восточной Европы, отвечал за сотрудничество с локальными представителями мультинациональных компаний. В августе 2011 года стал руководителем по работе с компанией ASUS в регионе EMEA. В мае 2012 года был назначен главой представительства Intel в Украине, Беларуси и Молдове.