Украина и Молдова отменят госконтроль транзитного ж/д транспорта на границе

Украина и Молдова с целью упрощения условий транзитных перевозок договорились об отмене государственного контроля транзитного железнодорожного транспорта в пунктах пропуска при пересечении границ, сообщила пресс- служба Министерства инфраструктуры.

Данные изменения, говорится в сообщении, 12 ноября были внесены в соглашение о деятельности железнодорожного транспорта между правительствами Украины и Республики Молдова министром инфраструктуры Украины Владимиром Козаком и министром транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Василе Ботнарем.

«После вступления в силу этого протокола пересечение украинско-молдавской государственной границы железнодорожным подвижным составом государства одной стороны, который следует транзитом по участку территории другого государства без остановки, будет осуществляться без проведения государственных видов контроля в пунктах пропуска», - цитирует пресс-служба Козака.

По словам украинского министра, отмена контрольных процедур позволит сократить время следования поездов, привлечь новых грузоотправителей и улучшить условия обслуживания пассажиров.

Пресс-служба отмечает, что в соответствии с внутренним законодательством Украины и Молдовы, предложенные изменения не имеют отношения к транспортировке товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу или вывозу.

Эти изменения позволят изменить маршрут популярного у туристов пассажирского поезда №117/118 сообщением Киев-Черновцы через территорию Молдовы и тем самым сократить время в пути на два часа. «Укрзализниця» планирует добавить в этот поезд четыре дополнительных вагона, что позволит увеличить на 200 количество пассажирских мест.

Перевозки пассажиров этим поездом, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, по новому маршруту начнутся после ратификации протокола Верховной Радой и принятия соответствующих внутренних нормативных документов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.