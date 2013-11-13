«Укрзализныця» добавила вагоны в поезда на западном и крымском направлениях

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом включила дополнительные вагоны в ряд поездов, курсирующих в западном и крымском направлении.

Как говорится в сообщении ведомства, два дополнительных вагона включены в состав поезда №98/97 сообщением Ковель – Киев - Ковель, один вагон в состав поезда №92/91 сообщением Львов - Киев - Львов.

Еще один вагон пополнил поезд №86/85 сообщением Львов – Симферополь - Львов, один вагон вошел в состав поезда №608/607 сообщением Черновцы – Львов - Черновцы, а также один вагон в состав поезда №668/667 сообщением Черновцы – Ковель - Черновцы.

Согласно сообщению, поезд № 98/97 с дополнительными вагонами по маршруту, соединяющему Киев с Ковелем, отправится из Ковеля 13 и 15 ноября, а из Киева- 14 и 16 ноября.

Увеличенный поезд №92/91 сообщением Львов – Киев - Львов будет отправляться из Львова 14 и 17 ноября, а из Киева- 15 и 18 ноября.

Поезд №86/85 с дополнительными вагонами по маршруту Львов - Симферополь будет отправляться из Львова 30 ноября и 3 декабря, а из Симферополя - 1 и 4 декабря.

Увеличенный поезд №608/607 сообщением Черновцы - Львов- Черновцы будет отправляться из Черновцов и Львова 15 ноября.

Поезд №668/667 по маршруту Черновцы - Ковель будет отправляться из Черновцов 13 ноября, а из Ковеля - 14 ноября.

«Укрзализныця» сообщает об осуществлении ежедневного мониторинга пассажиропотока и пассажирского спроса на билеты и включает дополнительные вагоны в наиболее востребованные поезда.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.