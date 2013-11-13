Motorola анонсировала бюджетный смартфон Moto G за 179 долл.

Один из мировых лидеров интегрированных телекоммуникаций Motorola Mobility анонсировала бюджетный смартфон Moto G на платформе Android стоимостью 179 долларов США, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, вес Motorola Moto G составляет 143 грамма, а толщина варьируется от 6 до 11,6 мм. При этом смартфон имеет 4,5-дюймовый экран, а также 5-мегапиксельную основную и 1,3-мегапиксельную фронтальную камеру.

Moto G выпускается в двух конфигурациях: с объемом встроенной памяти 8 ГБ и 16 ГБ, причем цена последнего составляет 199 долларов США.

Новый смартфон оснащен 4-ядерным процессор Qualcomm с частотой 1,2 ГГц и оперативной памятью 1 ГБ.

Motorola Moto G поступит в продажу на рынки Бразилии и Европы в течение нескольких недель.

Справка УНИАН. Американская компания Motorola Mobility появилась 4 января 2011 года в следствии разделения компании Motorola на две независимые компании, одна из которых — Motorola Solutions — специализируется на корпоративных решениях и системах видеоконференций, а другая — Motorola Mobility — на выпуске потребительской техники (мобильных устройств и домашней электроники).

В 2012 году корпорация Google купила Motorola Mobility за 12,5 млрд долл., при этом получив доступ к патентному портфолио Motorola, которое включает 25 тысяч патентов и заявок.