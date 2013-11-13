Авиакомпания МАУ отрицает попытки давления на Uzbekistan airways

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) отрицает заявление посольства Узбекистана, распространенное 11 ноября в ряде СМИ, о попытках давления МАУ на авиакомпанию Uzbekistan airways.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

«Авиакомпания МАУ считает подобные заявления посольства Узбекистана в Украине и Национальной авиакомпании Республики Узбекистан Uzbekistan airways попыткой сохранить монопольное положение узбекской авиакомпании на рынке авиаперевозок между Украиной и Узбекистаном», - говорится в сообщении.

По словам корпоративного пресс-секретаря авиакомпании Евгении Сацкой, за все время работы на международном рынке авиаперевозок во всех аэропортах мира МАУ действовала в рамках правового поля, в строгом соответствии с принципами цивилизованного ведения бизнеса и всегда находила компромиссные решения.

«Невозможность прийти к такому решению с Международным аэропортом «Ташкент» мы усматриваем в том, что Uzbekistan airways и аэропорт объединены отношениями холдинга и намерением сохранить монопольное положение национальной авиакомпании Узбекистана. МАУ со своей стороны открыта к сотрудничеству, готова проявлять гибкость, продолжать переговоры, ведь политика авиакомпании, прежде всего, заключается в обеспечении комфорта и привлекательных ценовых условий для пассажиров, что возможно исключительно в условиях здоровой конкуренции на воздушной линии», - отметила Сацкая.

Как пояснили в пресс-службе МАУ, авиакомпания начала работу по открытию собственного регулярного рейса на маршруте Киев – Ташкент – Киев в начале 2013 года.

Для реализации намерений по обеспечению воздушного сообщения между Украиной и Узбекистаном украинским перевозчиком были предоставлены все документы, необходимые для получения разрешений на выполнение полетов.

В соответствии с национальным законодательством Республики Узбекистан было организовано представительство МАУ, назначен представитель.

«Согласно всем международным требованиям был направлен запрос на получение слотов для выполнения 2 рейсов в неделю между Киевом и Ташкентом. Поскольку МАУ является сетевым перевозчиком между Востоком и Западом, Севером и Югом и формирует расписание полетов таким образом, чтобы обеспечивать пассажирам максимальный комфорт и оптимальные стыковки в киевском международном аэропорту «Борисполь», МАУ запросила ночные слоты с прилетом в 22:40 и вылетом в 0:55», - пояснили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе добавили, что авиакомпания была готова принять любые слоты с гибкостью «плюс-минус» 1 час с возможностью выполнять рейсы в любой день недели (исключая лишь 2 последовательных дня выполнения).

«После продолжительных переговоров компромиссные слоты для выполнения рейсов МАУ в сезоне лето-2013 были предоставлены в конце сентября 2013 г. (за месяц до окончания летнего сезона), что фактически означало выполнение 6 рейсов без предоставления разрешения на дальнейшее выполнение рейсов», - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Таким образом, позднее предоставления слотов в комбинации с отсутствием какой-либо информации о предоставлении слотов в следующий зимний сезон лишило МАУ возможности приступить к выполнению полетов на маршруте Киев – Ташкент.

В то же время авиакомпании МАУ было отказано в получении запрашиваемых слотов на зимний сезон. Мотивируя отказ отсутствием технической возможности обслуживать рейсы МАУ в запрашиваемый период, узбекская сторона внесла предложение принимать рейсы украинского перевозчика в дневное время (с 4:00 до 17:30) в период зимней навигации 2013/2014.

«Для МАУ выполнение рейсов в указанный промежуток времени бессмысленно с точки зрения обеспечения транзитных потоков через узловой аэропорт Киева «Борисполь», - пояснили в пресс-службе.

Резюмируя, в пресс-службе авиакомпании МАУ подчеркнули, что сомневаются в аргументации аэропорта «Ташкент».

«Детальное изучение процессов и процедур обслуживания рейсов в аэропорту показало наличие достаточных ресурсов и резервов для обслуживания рейсов МАУ в указанные периоды. Расписание работы аэропорта свидетельствует о том, что запрашиваемый МАУ временной промежуток не является «пиковым». МАУ неоднократно демонстрировала готовность идти на компромисс, изменив время прилета/вылета как по временным периодам, так и по дням недели. Международный аэропорт «Ташкент» занял жесткую позицию, что свидетельствует о незаинтересованности в предоставлении необходимых слотов МАУ и, как следствие, нежелании допустить украинскую компанию на рынок воздушных перевозок Республики Узбекистан», - констатировали в пресс-службе.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.