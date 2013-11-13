«Укрзализныця» увеличила ежесуточную погрузку зерновозов почти на 50%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укразлизныця») в первой декаде ноября 2013 года увеличила ежесуточную погрузку зерновозов на 48% - до 1 715 единиц, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в период с 1 ноября по 11 ноября железные дороги Украины перевезли 1,1 млн тонн зерна (были использованы 17 072 вагона), из них отправлено на экспорт - 1,041 млн тонн (16 000 вагонов), на внутренний рынок - 59 тыс. тонн (1 052 вагона), на прямую погрузку (на судно без перегрузки в порту) – 39,1 тыс. тонн (602 вагона).

«Укрзализныця» также увеличила количество зерновозов, перевозящих зерно на экспорт через украинские порты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 478 вагонов – до 1 456 ежесуточно.

Общий рабочий парк зерновозов на 11 ноября текущего года увеличился по сравнению с ноябрем 2012 года на 2 746 вагонов – до 11 498 единиц.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в октябре 2013 года увеличила общий объем перевозок зерновых по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 58% - до 3 млн тонн.

Согласно прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ будет на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.