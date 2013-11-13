Кабмин предлагает направлять отчисления от оплаты проезда грузовиков в новый фонд

Кабинет министров Украины предложил дополнить перечень источников финансирования работ по строительству и ремонту дорог помимо поступлений от акцизного сбора и ввозной пошлины на нефтепродукты, акцизного сбора и ввозной пошлины с импортируемых на таможенную территорию Украины транспортных средств и шин к ним, еще и отчислениями от оплаты проезда большегрузными автомобилями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания Государственного дорожного фонда» был одобрен сегодня Кабинетом министров.

«Деньги, полученные от владельцев большегрузного автотранспорта, должны направляться исключительно на содержание и ремонт автомобильных дорог. Это в интересах самих грузоперевозчиков. Ведь ремонты современных грузовиков в результате езды по плохим дорогам - значительно дороже, чем умеренная плата за пользование качественными автодорогами. Такая компенсация - распространенная эффективная европейская практика», - цитирует пресс-служба вице-премьер-министра Александра Вилкула.

Читайте также: Азаров хочет оборудовать дороги системами грузового контроля до 2015 года

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Козак отметил, что средства из Государственного дорожного фонда будут получать областные администрации и Укравтодор, между которыми будут распределены функции ответственности за дороги государственного значения.

«Укравтодор и местные власти определятся с объектами, которые в первую очередь нуждаются в обновлении, а наличие Государственного дорожного фонда позволит организовать стабильное финансирование, поскольку средства, поступившие и от акцизного сбора, и от оплаты проезда грузовиками, будут выделяться непосредственно на запланированные ими дорожные работы», - цитирует пресс-служба Козака.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планирует в 2014 году увеличить объем доходов дорожного фонда, как основного источника финансирования дорожных работ в Украине, на 9% - до 17,4 млрд грн, а также предусмотреть выделение государственных гарантий на проекты в дорожной отрасли в объеме 2,3 млрд грн.

По данным Мининфраструктуры, на сегодняшний день украинские дороги находятся в критическом. Согласно нормативам, ежегодно необходимо производить капитальный и средний ремонт 35 тыс. км дорог.