Yahoo! продаст сотни доменов премиум-класса

Интернет-компания Yahoo! объявила о продаже ряда принадлежащих ей доменов. Сообщение об этом 13 ноября появилось в официальном блоге компании, пишет Лента.ru.

Всего на продажу будет выставлено больше сотни доменных имен «премиум-класса». По словам представителей Yahoo!, избавиться от купленных когда-то доменов компания решила по причине того, что они так и не нашли себе применения. «Теперь мы решили вернуть их интернету», — говорится в посте. Распродажа продлиться семь дней (с 14 по 21 ноября).

На момент написания этой заметки в полном списке выставленных на продажу доменов значилось 305 адресов. Самый дорогой из них — av.com — предлагается купить за сумму от одного до полутора миллионов долларов. Такой домен, как sandwich.com обойдется в 50-100 тысяч. Truestory.com, к примеру, можно купить еще дешевле — минимальная цена для этого адреса составляет всего десять тысяч долларов США.

Компания Yahoo! была основана в 1994 году. После того, как пережившей крах «дот-комов» Yahoo!, в 2008 году не удалось договориться о слиянии с Microsoft, компания начала терять долю рынка и постепенно вступила в период затяжного упадка. В апреле 2012 года было уволено более двух тысяч сотрудников компании. Летом 2012 года генеральным директором компании стала Марисса Майер (Marissa Mayer), ранее работавшая в Google. За прошедшие полтора года под руководством Майер Yahoo! совершила ряд крупных покупок, поглотив блогохостинг Tumblr и новостной агрегатор Summly. Также компания представила новый логотип и занялась чисткой неиспользуемых почтовых аккаунтов.