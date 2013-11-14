«Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на 28 декабря

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») открыла предварительную продажу более 22 тыс. билетов на железнодорожные маршруты в курортные центры страны на 28 декабря, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, на поезда, курсирующие в западном направлении, открыта продажа более 13,5 тыс. билетов, из которых после нескольких часов продажи остались в свободном доступе около 9 тыс. В частности, это маршруты, соединяющие столицу с Ивано-Франковском, Львовом, Ужгородом и Трускавцом.

На поезда, курсирующие в крымском направлении, на 28 декабря открыта продажа около 9 тыс. билетов, из которых в свободной продаже остаются около 7 тыс.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в случае роста спроса рассматривает возможность назначения более 20 дополнительных поездов на самых популярных направлениях. Этими направлениями могут стать, в частности, маршруты, соединяющие Киев с Ужгородом, Ивано-Франковском и Днепропетровском, Одессу и Харьков с Ужгородом, а также Симферополь со столицей и Ивано-Франковском.

«Укрзализныця» также сообщила, что 15 ноября текущего года будет открыта предварительная продажа билетов на 29 декабря.