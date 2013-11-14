Госпогранслужба: очередей грузовиков на границе с Россией почти нет

Очередей грузовиков на границе с Россией нет, исключение составляет пункт пропуска «Бачевск».

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, на данное время в пунктах пропуска на границе с Россией скопления грузовиков не наблюдается, кроме МППР «Бачевск» (Сумская область). Сейчас своей очереди на выезд в пункте пропуска и на подъезде к нему ожидают около 120 грузовиков.

Все остальные пункты пропуска работают в штатном режиме.

В целом, за счет принятых мер по минимизации последствий скопления автотранспорта в течение протяжении суток в пункте пропуска «Бачевск» оформлено на выезд более 300 грузовиков. Таким образом, ситуация в пунктах пропуска на российской границе остается стабильной и контролируемой.

Реагируя на ситуацию, Государственная пограничная служба Украины усилила пограничный контроль за счет дополнительных нарядов, организовала взаимодействие со смежными службами, подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, облгосадминистрациями и областными управлениями ГАИ.

Справка УНИАН. Таможенные органы, подчиненные Центральному таможенному управлению России, с 12 ноября начали реализовывать мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения таможенного транзита товаров, которые ввозятся на территорию Таможенного союза. В частности, отменено действие книжек международных дорожных перевозок (МДП), вместо них будут применяться другие виды обеспечения таможенного транзита. С 12 ноября таможенный транзит через Сумскую область в Российскую Федерацию осуществляется без книжек МДП. Об изменениях в законодательстве Министерство доходов и сборов Украины заблаговременно предупреждало перевозчиков.