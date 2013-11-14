Facebook не удалось купить мессенджер Snapchat за рекордные 3 млрд долл.

Крупнейшей социальной сети Facebook не удалось купить сервис для обмена сообщениями Snapchat за рекордные 3 млрд долл., говорится в сообщении The Wall Street Journal со ссылкой на проинформированные источники.

Согласно сообщению, если бы мессенджер Snapchat принял предложение Facebook, то это стало бы самой крупной покупкой соцсети. Ранее Facebook заплатил рекордную сумму примерно в 1 млрд долл. за фотоприложение Instagram.

По данным издания, на Snapchat также претендует китайский интернет-гигант Tencent, который бы оценил запущенный два года назад стартап в 4 млрд долл.

В свою очередь, по данным источников издания, основатель и генеральный директор Snapchat Эван Шпигель не планирует продажу либо привлечение инвестиций как минимум до следующего года.

Справка УНИАН. Snapchat является социальным средством массового общения с друзьями с помощью отправки видео или фото файлов. Видео или фото исчезает в течение нескольких секунд после просмотра.

Snapchat был разработан и презентован студентами Стэнфордского университета в сентябре 2011 года.