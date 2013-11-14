Донецкая железная дорога сократила перевозку грузов на 4%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-октябре 2013 года сократила перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,0% - до 114,5 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, общий эксплуатационный грузооборот в январе-октябре текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1% - до 28,9 млн т/км нетто, а среднесуточная погрузка составила 376,7 тыс. тонн.

Пресс-служба сообщила, что объем перевозок каменного угля, занимающего основную долю в общем объеме грузоперевозок, сократился за десять месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3%, кокса - на 6,1%, флюсов - на 6,4%.

Среднесуточный показатель перевозки железной дорогой каменного угля в текущем году составил 217,2 тыс. тонн, черных металлов - 45,3 тыс. тонн, флюсов - 28,9 тыс. тонн, кокса- 25,6 тыс. тонн. ДЖД не дает сравнительных данных.

В связи со снижением объемов грузоперевозок Донецкая железная дорога за 10 месяцев сообщает о недополучении 420 млн грн.

Как сообщал ранее УНИАН, все железные дороги Украины в январе-октябре 2013 года сократили объемы грузовых перевозок во всех видах сообщения на 4,7% - до 364,7 млн тонн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).