Возобновлена предварительная продажа билетов на поезд Киев - Черновцы

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила предварительную продажу билетов на поезд №117/118 сообщением Киев - Черновцы - Киев, который будет курсировать привычным маршрутом до 20 января 2014 года, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, ранее продажа билетов на указанный поезд была временно закрыта в связи с вносимыми в маршрут изменениями.

В прошедший вторник, 12 ноября, министры инфраструктуры Украины и Молдовы с целью упрощения условий транзитных перевозок договорились об отмене госконтроля транзитного железнодорожного транспорта в пунктах пропуска при пересечении границ. Это соглашение позволит изменить маршрут популярного у туристов пассажирского поезда №117/118 сообщением Киев - Черновцы через территорию Молдовы и тем самым сократить время в пути на два часа.

«Укрзализныця» планирует добавить в этот поезд четыре дополнительных вагона, что позволит увеличить на 200 количество пассажирских мест.

Перевозки пассажиров этим поездом по новому маршруту начнутся после ратификации соглашения Верховной Радой и принятия соответствующих внутренних нормативных документов.

Пресс-служба «Укрзализныци» отметила, что, учитывая неопределенность с этапом парламентской ратификации соглашения и многочисленные обращения пассажиров, маршрут поезда №117/118 был временно возобновлен.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.