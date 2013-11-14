Билеты на поезда в западном направлении на 27 и 28 декабря остаются в свободной продаже

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») уведомила о наличии свободных билетов на предновогодние 27 и 28 декабря на поезда в западном направлении, сообщила УНИАН пресс- служба ведомства.

Согласно сообщению, на 27 декабря по состоянию на 15:30 четверга на поезда, соединяющие Львов с Киевом и Харьковом, а также Киев с Ивано-Франковском и Ужгородом остается в свободной продаже 921 билет. Также остается в свободной продаже 530 билетов на скоростной поезд «Интерсити+», следующий по маршруту Киев - Львов.

На 28 декабря на поезда, соединяющие столицу со Львовом, Ивано-Франковском и Ужгородом, остаются в свободной продаже 707 билетов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» ранее открыла предварительную продажу 54 тыс. билетов на предновогодние даты.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.