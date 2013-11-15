В Японии гаджеты Scentee, издающие запах жареного мяса, раскупили до их поступления в магазины

Первые в мире гаджеты Scentee, которые при подключении к смартфону, компьютеру или планшету издают запах говядины по-корейски, жареного мяса в соусе барбекю и вареной картошки со сливочным маслом, в Японии раскупили еще до поступления на прилавки магазинов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы компании Chaku Perfume Аки Янадзи.

"Начало продаж гаджетов назначено на 15 ноября, но в магазины они не поступят: несколько тысяч устройств были раскуплены по предварительным заказам. Их можно будет приобрести в торговой сети не раньше декабря. Популярность Scentee превзошла наши ожидания", - сообщила представитель пресс-службы.

Гаджет представляет собой небольшое устройство со сменными картриджами запахов. Оно подключается к смартфону или планшету через разъем для наушников и включается через специальное приложение. В декабре в продажу поступит картридж с ароматами розы, лаванды и мяты.

Как пояснила глава пресс-службы, начать продажи гаджетов именно с гастрономическими запахами компанию вынудила не погоня за оригинальностью, а стечение обстоятельств. "Мы планировали начать продажи всех шести запахов одновременно, но, к сожалению, производство цветочных ароматов не успело к этому дню", - сообщила Аки Янадзи.

Гаджет Scentee - совместная разработка японской компании Chaku Perfume, специализирующейся на производстве электронных устройств и программ, и интернет-компании KAYAC Inc. Устройство вместе с тремя сменными картриджами обойдется покупателю в 35 долларов.