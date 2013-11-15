Приднепровская железная дорога назначила на новогодние праздники 4 дополнительных поезда

Приднепровская железная дорога назначила 4 дополнительных пассажирских поезда в период новогодних и рождественских праздников, сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД.

Поезд №579\580 Днепропетровск – Киев отправится из Днепропетровска 30 декабря в 12.07, из Киева – 30 декабря в 09.10;

Поезд №282\281 Симферополь – Киев, отправление из Симферополя 26, 27, 28, 29, 30 декабря 2013 года, а также 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 января 2014 года в 19.05, из Киева – 27, 28, 29, 30, 31 декабря, а также 3, 4, 5, 6, 8, 9 января в 22.41;

Поезд №58\57 Симферополь – Киев, отправление из Симферополя 27, 28, 29 декабря 2013 г., а также 6, 7, 11 января 2014 г. в 18.10, из Киева – 28, 29, 30 декабря 2013 г. и 7, 8, 12 января 2014 г. в 20.11;

Поезд №518\517 Симферополь – Львов, отправление из Симферополя 26, 27, 28, 29 декабря 2013 г., а также 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 января 2014 г. в 09.00, отправление из Львова 27, 28, 29, 30 декабря 2013 г. и 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 января в 15.05.

Учитывая свои технические возможности, Приднепровская железная дорога и в дальнейшем намерена назначать на отдельные даты повышенного спроса пассажиров дополнительные поезда на популярных направлениях.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины.

В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек.