В США начались официальные продажи игровой приставки PlayStation 4

В США начались официальные продажи игровой приставки Sony PlayStation4. Стоимость стандартной версии консоли в Штатах составляет 399 долл.

Устройство оснащено восьмиядерным процессором AMD Jaguar, жестким диском на 500 Гб, графическим процессором AMD и приводом Blu-ray/DVD.

PS4, как и ее предыдущая версия, поддерживает различные приложение потокового видео, в том числе LoveFilm, Netflix, Amazon, Hulu Plus, iPlayer и Demand5, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Next Web.

Как сообал УНИАН, компания Sony ранее заявляла, что PlayStation 4 выйдет на европейский рынок 29 ноября.

Глава развлекательного подразделения Sony Эндрю Хаус также сообщил, что в Европе цена консоль составит 399 евро.

К началу сентября т.г консоль уже предзаказали более миллиона раз.