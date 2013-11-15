Срок запуска услуги сохранения номера при смене оператора перенесен

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) перенесла срок запуска услуги сохранения номера при смене оператора (MNP) с 20 декабря 2013 на 1 июля 2014 года в связи с неготовностью операторов связи, сообщает пресс-служба регулятора.

«Проанализировав реальное положение дел, представители НКРСИ высказали сомнение относительно возможности операторов обеспечить предоставление качественной услуги по переносу абонентских номеров в определенные действующим законодательством сроки, а именно с 20 декабря 2013», - говорится в сообщении.

Регулятор сообщает, что к 15 января 2014 администратор центральной базы данных (ЦБД) должен представить проект инструкции по использованию базы для обсуждения, а к 30 апреля должна быть создана ЦБД перенесенных номеров. Тестовый запуск услуги MNP для потребителей произойдет 1 июля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, согласно принятому решению НКРСИ от 10 октября 2013 года «Украинский центр поддержки номеров и адресов» был обязан создать ЦБД и к 20 октября 2013 года ввести её в эксплуатацию. Также совместно с операторами телекоммуникаций должен был внедрить услугу переноса абонентских номеров на сетях мобильной связи с 20 декабря 2013 года (на сетях фиксированной местной телефонной связи - с 01.01.2015 г. при наличии у операторов телекоммуникаций соответствующей технической возможности, а с 01.01.2025 г. - в обязательном порядке).

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом.

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