ГАИ призывает водителей 17 ноября включить свет ближних фар в знак памяти погибших в ДТП

Департамент Государственной автоинспекции МВД Украины обращается ко всем водителям 17 ноября, в день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, в знак солидарности и поддержки включить свет ближних фар на транспортных средствах, тем самым почтить память погибших в ДТП.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В сообщении отмечается, что ежегодно в мире в дорожно-транспортных происшествиях погибают более 1 млн 200 тыс. человек и около 50 миллионов получают травмы.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают: если не принять срочные меры, то до 2020 года аварии на дорогах станут одной из главных причин смертности в мире.