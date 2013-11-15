«Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на 29 декабря

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») открыла предварительную продажу более 22 тыс. билетов на железнодорожные маршруты в курортные центры страны на 29 декабря, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, на поезда, курсирующие в западном направлении, открыта продажа более 14 тыс. билетов, из которых остаются в свободном доступе более 5 тыс. В частности, это маршруты, соединяющие столицу с Ивано-Франковском, Львовом, Ужгородом и Трускавцом. Также в свободной продаже остаются билеты на скоростной поезд №169 по маршруту Киев - Львов.

На поезда, курсирующие в крымском направлении, на 29 декабря открыта продажа около 8 тыс. билетов, из которых в свободном доступе остаются более 5 тыс.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в случае роста спроса на свои услуги в новогодние праздники рассматривает возможность назначения более 20 дополнительных поездов на самых популярных направлениях. Этими направлениями могут стать, в частности, маршруты, соединяющие Киев с Ужгородом, Ивано-Франковском и Днепропетровском, Одессу и Харьков с Ужгородом, а также Симферополь со столицей и Ивано-Франковском.

«Укрзализныця» также сообщила, что 16 ноября будет открыта предварительная продажа билетов на 30 декабря.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.