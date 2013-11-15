Транспортные предприятия Украины сократили грузоперевозки

В январе-октябре 2013 года предприятия транспорта Украины перевезли 620,3 млн тонн грузов – на 3,1% меньше, чем в январе-октябре 2012 года, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, грузооборот транспорта в январе-октябре текущего года сократился на 5,4% – до 310,490 млрд т/км.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, в январе-сентябре 2013 года предприятия транспорта Украины перевезли 550,8 млн тонн грузов – на 3,9% меньше, чем в январе-сентябре 2012 года.