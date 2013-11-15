В Украине сократилась перевозка пассажиров транспортными предприятиями

Транспортные предприятия Украины за 10 месяцев 2013 года сократили перевозку пассажиров на 2,8% по сравнению с январем-октябрем прошлого года - до 5,498 млрд человек, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, пассажирооборот перевозчиков в январе-октябре т.г. сократился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 3,2% и составил 108,3 млрд пасс./км.

Городской электротранспорт за 10 месяцев т.г. сократил перевозки пассажиров по сравнению с январем-октябрем прошлого года на 2,7% - до 2,3 млрд человек.

Как сообщал УНИАН, транспортные предприятия Украины за 9 месяцев 2013 года сократили перевозку пассажиров на 2,4% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года - до 4,917 млрд человек.

Пассажирооборот перевозчиков в январе-сентябре т.г. сократился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 3,2% и составил 97,9 млрд пасс./км.