«Укрзализныця» направила на модернизацию железнодорожных переездов 33 млн грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с начала текущего года направила на модернизацию железнодорожных переездов 33 млн грн, а на текущее их содержание еще 12 млн грн.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ведомства со ссылкой на начальника управления эксплуатации Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Владимира Чемеринского.

Согласно сообщению, с целью повышения безопасности движения на переездах, железные дороги страны ежегодно выделяют на их переоснащение около 50 млн грн.

«Укрзализныця» сообщает о превышении плановых показателей отраслевой программы по обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах в период 2010-2013 годов. В частности, железные дороги осуществили капитальный ремонт 340 переездов, что на 32 больше планового задания, 48 переездов были оборудованы автоматической светофорной сигнализацией (при плане - 45).

Как сообщила пресс-служба, на железнодорожных переездах за этот период были установлены 483 комплекта железобетонного настила, что превысило плановый показатель на 124 комплекта.

Кроме того, на 11 переездах была улучшена видимость, на 207 (при плане – 193) - оборудовано предварительное включение заградительной сигнализации при аварийном открытии шлагбаумов, на 17 - оборудованы шлагбаумы для перекрытия пути с интенсивным движением, а также модернизировано 200 (при плане 162) устройств переездной автоматики.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в текущем году провела капитальный ремонт 85 железнодорожных переездов с целью обеспечения безопасности движения на железных дорогах Украины. Всего же на железнодорожных магистралях Украины насчитывается 5 422 железнодорожных переезда.