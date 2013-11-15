Связи 3G и 4G разрешили использовать в самолетах европейских авиакомпаний

Еврокомиссия (ЕК) разрешила европейским авиакомпаниям предоставлять пассажирам услуги мобильной связи третьего и четвертого поколений – 3G (UMTS) и 4G (LTE) на борту самолетов на высоте более 3 тысяч метров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЕК.

С 2008 года пассажиры могли пользоваться только связью 2G (GSM), которая не очень оперативна при передаче и скачивании больших объемов информации, например, электронных книг и просматривании видео. Сейчас 2G оснащены около 200 самолетов европейских авиалиний, которые осуществляют рейсы в пределах ЕС.

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Решение ЕК позволяет авиакомпаниям самим решать, будут ли они оснащать воздушное судно связью 3G или 4G и предоставлять такую услугу своим пассажирам. Новое постановление касается смартфонов и планшетных компьютеров.

Детали решения Еврокомиссии будут опубликованы Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) в ноябре этого года. Ранее сообщалось, что EASA к концу ноября 2013 года разрешит использовать на самолетах европейских авиакомпаний электронные устройства на протяжении всего полета, в том числе во время выруливания, взлета и посадки.

Согласно ряду исследований, в большей степени, чем голосовая связь, авиапассажиров интересует передача sms и электронных писем.