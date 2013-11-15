«Укрзализныця» запланировала масштабную реконструкцию 12 вокзалов страны

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») запланировала провести масштабную реконструкцию на 12 вокзалах и вокзальных комплексах, на 4 объектах из которых работы уже завершены, сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба уточняет, что в настоящее время осуществляется реконструкция вокзала ст. Краматорск Донецкой железной дороги, вокзального комплекса ст. Ивано-Франковск, вокзала ст. Рахов Львовской железной дороги, вокзалов на станциях Кировоград, Умань и Одесса-Восточная Одесской железной дороги, а также вокзалов на ст. Голещина Южной железной дороги и ст. Сербиновцы Южно-Западной.

Согласно сообщению, в прошлом месяце текущего года после реконструкции была введена в эксплуатацию станция Нежин, где обновили фасад здания и наладили связь и электроснабжение. Также была установлена новая демонтированная платформа, проложено 6 км новых путей и установлено 23 новых стрелочных перевода.

Кроме того, в октябре «Укрзализныця» открыла вокзал на станции Роковатая Приднепровской железной дороги, рассчитанный на 250 мест, и закончила строительно-монтажные работы на станции Станишовка Юго-Западной железной дороги.

В текущем году железные дороги страны выполнили ремонтные работы на 99 вокзалах.

«На вокзалах выполняются санитарно-технические, электромонтажные, внутренние и наружные отделочные работы. В частности, обновляют фасады, заменяют кровли, оконные и дверные блоки, осуществляют благоустройство территории станций», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале октября «Укрзализныця» сообщила, что подготовила вокзалы и вокзальные комплексы во всех регионах Украины к работе в зимний период.

Согласно сообщению, железнодорожники «Укрзализныци» провели комплексные ремонтные работы вокзалов, в частности, утеплили фасады и установили металлопластиковые окна. Такие работы, по оценкам специалистов, позволят сэкономить около 1,2 млн грн на отоплении.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог страны.

В ее состав входят шесть железных дорог: Южная, Юго-Западная, Приднепровская, Одесская, Львовская и Донецкая. На их территории находятся 125 железнодорожных вокзалов, из них 12 - первого класса, 36 - второго, 58 - третьего.