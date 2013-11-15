По маршруту Киев - Белая Церковь с 18 ноября назначат два электропоезда

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 18 ноября назначит два ускоренных электропоезда по маршруту Киев – Белая Церковь, сообщила УНИАН пресс- служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, электропоезд №6081 Киев - Белая Церковь будет отправляться из столицы в 18:26 с остановкой на ст. Фастов, а электропоезд № 6080 сообщением Белая Церковь - Киев будет отправляться из Белой Церкви в 06:50 с остановкой на станциях Фастов, Киев - Волынский, Караваевы Дачи.

Эти вагоны предназначены вместо региональных поездов: №849/850 Киев- Роток, №849/850 Роток- Киев, №852 Фастов- Киев, и будут курсировать еженедельно в течении 5 рабочих дней.

Как сообщал УНИАН, с начала лета «Укрзализныця» в зависимости от спроса назначала дополнительные поезда и вагоны по наиболее востребованным маршрутам. В частности, это было в период отпусков, Дня Независимости и Дня Конституции.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.