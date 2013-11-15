На завершение строительства развязки на Почтовой площади сейчас нет средств - Азаров

Основная причина задержек со строительством развязки на Почтовой площади в Киеве - это проблема с финансированием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что Кабинет министров принял решение практически в два раза увеличить выплаты по всем социальным пособиям.

“Наверно, понятно, что отдельные другие статьи бюджета мы также были вынуждены сократить. Поэтому основная причина задержек со строительством этой развязки - это проблема с финансированием. Ну а раз мы за нее взялись - значит, закончим”, - заверил премьер.

При этом он добавил, что правительство не собирается останавливаться только на Почтовой площади.

“Будем и дальше работать”, - подчеркнул Азаров.