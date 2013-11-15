Российские железные дороги ввели 50-процентную скидку на купейные билеты

Дочернее предприятие РЖД «Федеральная пассажирская компания» ввела временную 50-процентную скидку на проезд в купейных вагонах. Как говорится в официальном пресс-релизе ФПК, льгота будет действовать с 1 января по 24 апреля 2014 года в случае приобретения билетов в купе в срок от 45 до 31 суток до отправления поезда, сообщает lenta.ru.

Продажа билетов с учетом специального тарифа «Планируйте заранее!» начнется 18 ноября текущего года.

Кроме того, в ФПК в следующем году предложит пассажирам еще один льготный тариф, для которого покупать билеты заранее не нужно. Он позволит пассажиру сократить расходы на проезд на десять процентов при покупке билета в направлении «туда и обратно». Данная скидка распространяется на поезда, отправляющиеся в период с 1 января по 7 мая и с 10 мая по 31 декабря.

1 ноября ФПК объявила, что тарифы на пассажироперевозки в купе, а также вагонах СВ и класса «Люкс» в следующем году будут заморожены и сохранятся на уровне 2013 года. О стоимости проезда в плацкартных и общих вагонах в ФПК не говорили; в этом сегменте расценки регулирует Федеральная служба по тарифам.

14 ноября президент РЖД Владимир Якунин заявил, что оператор в ближайшие годы планирует полностью отказаться от плацкартных вагонов, которые являются анахронизмом.