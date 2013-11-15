Лондон вслед за Нью-Йорком получит собственный домен в интернете

Британская столица стала вторым городом, который получит собственный домен верхнего уровня в интернете. Ожидается, что регистрировать сайты, адрес которых будет завершаться на ".london" вместо привычных ".com" и ".uk", можно будет уже с весны 2014 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

О создании нового домена объявила организация London&Partners, которая продвигает бизнес-интересы города. Ее сотрудники подали соответствующую заявку еще в прошлом году. Вечером в четверг Международная организации по распределению номеров и имен со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе утвердила прошение британской столицы, и теперь все желающие обозначить свою принадлежность к городу в глобальной сети получат такую возможность.

"Регистрация этого домена - отличная новость для всех деловых людей, у которых теперь появится дополнительная возможность рекламировать и расширять свой бизнес", - заявил заместитель мэра Лондона и одновременно глава London&Partners Кит Мэлтхаус. По его словам, организация получила уже более 20 тысяч заявок на регистрацию сайтов нового образца. Мэлтхаус также сообщил, что в ближайшее время будет проведен аукцион по продаже наиболее привлекательных адресов, на которых мэрия "планирует заработать несколько миллионов долларов".

Первым городом, который получил собственный домен ".nyc", стал Нью-Йорк.