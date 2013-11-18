Старт продаж PlayStation4 признан лучшим в истории игровых приставок

Продажи игровых приставок PlayStation 4 от компании Sony в Северной Америке превысили 1 млн в первые сутки, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Как отмечает издание, это лучший старт для игровых платформ в истории.

«Мы счастливы, что реакция покупателей оказалась столь феноменальной», — заявил Эндрю Хаус из Sony Computer Entertainment. Он выразил надежду, что продажи PlayStation 4 будут успешными и в Европе, и Латинской Америке, где релиз консоли состоится 29 ноября.

В Sony надеются продать около 3 млн приставок до конца календарного года и 5 млн — до конца финансового года в марте.

Старт продаж главного конкурента PlayStation 4 — Xbox One от Microsoft — состоится 22 ноября.

Как сообщал УНИАН, устройство оснащено восьмиядерным процессором AMD Jaguar, жестким диском на 500 Гб, графическим процессором AMD и приводом Blu-ray/DVD.

PS4, как и ее предыдущая версия, поддерживает различные приложение потокового видео, в том числе LoveFilm, Netflix, Amazon, Hulu Plus, iPlayer и Demand5.