В Эстонии открыт мост для диких животных через оживленное шоссе

Дикие животные теперь смогут пересекать оживленное автомобильное шоссе между Таллином и Тарту без риска для жизни через привычную для себя среду обитания - зеленый экологический мост, который открылся в понедельник, 18 ноября.

Строители соорудили мост над шоссе, в котором проложен своеобразный коридор, покрытый местной почвой. Слой почвы толщиной 50-60 сантиметров позволил провести озеленение моста или, как его назвали в Эстонии, "экодука". Он предназначен, в первую очередь, для лосей, но не исключено, что им будут пользоваться и другие животные. Отрезок шоссе между поселками Арувалла и Козе выбран потому, что здесь проходит коридор миграции лосей, сообщает РИА "Новости".

Местные виды кустарников и деревьев на мосту уже высажены, но часть посадочных работ будет проведена следующей весной. Внешний вид "экодука" должен быть максимально естественным: дикие животные примут его только в том случае, если при передвижении через мост они будут воспринимать его как свою привычную среду обитания. Стоимость строительства моста для лосей составила 5 миллионов евро.