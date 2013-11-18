«Укрзализныця» увеличила грузоперевозки со странами ЕС на 4%

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в январе-октябре 2013 увеличила объемы перевозок грузов со странами Европейского Союза во всех видах сообщений по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4% - до 39,4 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, экспортные грузоперевозки, занимающие львиную долю в объеме всех грузов, сократились за отчетный период по сравнению с январем-октябрем 2012 года на 2,7% - до 35,2 млн тонн. Импортные грузоперевозки увеличились при этом на 24,6% - до 3,4 млн тонн.

По данным пресс-службы, объем транспортировки грузов из стран ЕС, которые проходят железнодорожным транзитом через территорию Украины, сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8% до - 880,7 тыс. тонн.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

На границах со странами Евросоюза работают 13 железнодорожных станций, а со странами Таможенного союза - 10 станций.