Южная железная дорога сократила грузоперевозки на 4%

Южная железная дорога за январь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила объем грузовых перевозок на 4% - до 24,3 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, за отчетный период было нагружено 381 тыс. вагонов.

За 10 месяцев объем грузоперевозок составил 93% от запланированного железной дорогой.

Значительные объемы нагрузок приходится на строительные материалы - 4,5 млн тонн, зерновые - 4,5 млн тонн, а также нефтепродукты – 2,4 млн тонн.

Более 36% от всего объема нагрузок ЮЖД составила железная руда. За 10 месяцев железнодорожники Южной магистрали перевезли 8,9 млн тонн этого сырья (на почти 1,2 млн тонн на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.