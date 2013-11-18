«Укрзализныця» сократила грузоперевозки со странами Таможенного союза на 8,4%

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в январе-октябре 2013 года уменьшила объемы перевозок грузов со странами Таможенного союза во всех видах сообщений по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 8,4% - до 79,96 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, экспортные грузоперевозки, занимающие львиную долю в объеме грузов, увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% - до 35,8 млн тонн. Импортные грузоперевозки сократились за этот период на 6,5% - до 19 млн тонн.

По данным пресс-службы, объемы грузов из стран Таможенного союза, которые проходят транзитом по железной дороге через территорию Украины, сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 21,5% - до 25,1 млн тонн.

Сообщается, что львиная доля в общем объеме грузооборота со странами ТС приходится на Россию. Так, объем поставок грузов по железной дороге между двумя соседними странами за 10 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6% - до 65,4 млн тонн. Объем железнодорожных перевозок грузов с Республикой Беларусь вырос за этот период на 14,9% - до 8,1 млн тонн, а с Казахстаном упал на 60,3% - до 6,5 млн тонн.

Пресс- служба отмечает, что инфраструктурный потенциал железных дорог Украины имеет возможности для увеличения объемов грузоперевозок на западных и восточных границах на 10-50%.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

На границах со странами Таможенного союза работают 10 железнодорожных станций, а со странами Евросоюза - 13 станций.