"Укрзализныця" может удвоить число дополнительных поездов в праздничные дни

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в случае необходимости готова удвоить количество дополнительных поездов в праздничные дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора "Укрзализныци" Павел Чекалов на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, на сегодняшний день "Укрзализныця" уже назначила 13 дополнительных поездов помимо основных круглогодичных.

"Наши возможности не ограничены 13 поездами. Мы можем обеспечить еще как минимум столько же. В сумме можем дать 20-25 поездов. Наш резерв составляет еще около 60-70 тыс. мест", - сказал Чекалов.

Кроме того, он добавил, что в праздничные дни большая часть мест продается в западном направлении. При этом около 55% билетов реализуется через интернет.

Как сообщал УНИАН, в связи с повышенным спросом "Укрзализныця" включила дополнительные вагоны в ряд поездов, курсирующих по маршрутам, соединяющим столицу с западными регионами и Крымом. «Укрзализныця» открыла предварительную продажу более 32 тыс. билетов на железнодорожные маршруты в курортные центры страны в период новогодних праздников.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.