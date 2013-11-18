Варшавское метро вывело из эксплуатации новые поезда Inspiro немецкой Siemens

Варшава. Варшавское метро решило вывести из эксплуатации новые поезда Inspiro немецкой компании Siemens до полного выяснения обстоятельств вчерашнего инцидента с одним из них, в результате которого были эвакуированы около 150 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь компании «Варшавское метро» Кшиштоф Малявко в понедельник.

Собеседник агентства не дал прямого ответа на вопрос, действительно ли один из поездов Inspiro, которые начали использоваться в Варшавском метро с начала октября 2013 года, вчера загорелся во время движения.

"На данный момент проводится расследование того, что произошло. Но в то же время, как правило, поезда, используемые в метро, производятся из материалов, которые не горят и должны обладать всеми соответствующими сертификатами", - сказал он.

Представители Siemens заявили, что поезд на самом деле не загорелся, а только был заполнен дымом.

Ряд свидетелей происшедшего сказали польским журналистам, что видели искры, а некоторые СМИ пишут о пожаре.

"Пассажиры говорили, что с поездом было что-то неладное сразу после того, как он отъехал от станции "Центр". Они слышали треск и звуки, напоминающие взрыв петарды. В конце концов поезд остановился в туннеле, а в его задней части появилось много дыма", - пишет Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что в поезде возникла паника и несколько человек попытались выбраться из него, силой открыв дверь, что им удалось. "Некоторые вышли в туннель, несмотря на то, что пути оставались под напряжением", - пишет газета.

Малявко сказал УНИАН, что вчерашний инцидент был самым большим на его памяти в Варшавском метро, а помощь медиков получили 9 человек, которые отравились дымом.

Он отметил, что все они после предоставления помощи были отпущены домой.

Пресс-секретарь компании сообщил агентству, что Siemens, согласно подписанному в 2011 году контракту, должна поставить Варшавскому метро 35 поездов Inspiro стоимостью около 420 млн долл. (1 долл. = 3,1 злотого).

До вчерашнего инцидента в столичном метро курсировали 5 таких поездов из всех 32, которые курсируют в часы пик и в среднем перевозят в сутки 500-600 тыс. жителей 1,7-миллионной Варшавы.

В парке компании, кроме Inspiro, 15 поездов, произведенных еще в Советском Союзе, 7 обновленных версий этих поездов, сделанных в России, и 18 - французской компании Alstom.