Google и Microsoft объявили войну детской порнографии

Софтверные гиганты Google и Microsoft начали активную борьбу с детской порнографией, в ходе которой будут автоматически удалять ссылки, ведущие на фотографии или видео с незаконным контентом, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на председателя совета директоров Google Inc Эрика Шмидта.

«В течение трех последних месяцев более 200 программистов разрабатывали новую, самую современную технологию, чтобы решить эту проблему», - сказал руководитель Google.

Согласно сообщению, когда система распознает контент с детской порнографией, ему присваивается уникальный цифровой отпечаток и запускается процесс по ускоренному удалению ссылки из выдачи.

"Microsoft заслуживает огромного уважения за то, что она создала и поделилась с нами технологией распознавания картинок", - добавил Шмидт.

На сегодняшний день изменение поисковых алгоритмов позволило исключить свыше 100 тыс. незаконных ссылок из поисковых результатов. Пока ограничения были введены только для англоговорящих стран. В ближайшее время они будут распространены на 150 языков.