"Укрзализныця" в ноябре введет электронные билеты еще в 15 поездах

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») до конца ноября намерена расширить сферу действия электронных билетов еще на 15 поездов, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора «Укрзализныци» Павел Чекалов.

По его словам, на сегодняшний день существует возможность оформить электронный билет на скоростные поезда «Интерсити+» и на шесть ночных поездов. А до конца текущего месяца продажа через сеть интернет будет распространена на другие маршруты. В частности, в ноябре электронные билеты будут действовать в следующих поездах:

№ 20 /19 Луганск - Киев;

№ 83 /84 Мариуполь - Киев;

№ 99/ 100 Ужгород - Киев;

№ 97/ 98 Ковель - Киев;

№ 111/ 112 Харьков - Львов;

№ 81 /82 Харьков - Симферополь;

№ 28 /27 Киев - Севастополь;

№ 102 /101 Киев - Херсон;

№ 81/ 82 Киев - Ужгород;

№ 49/ 50 Киев - Трускавец;

№ 40 /39 Севастополь - Киев;

№ 146 / 145 Симферополь - Киев;

№ 71/ 72 Запорожье - Киев;

№ 120 /119 Запорожье - Львов.

Еще один поезд, в котором в ноябре введут электронные билеты, определят в ближайшее время.

Как отметил Чекалов, «Укрзализныця» планирует до конца 2013 года расширить эту услугу еще на 80 поездов внутреннего сообщения.

«Убежден, что благодаря действию электронных билетов мы создаем удобные условия путешествия пассажирам и сокращаем нагрузку на работников вокзалов», - сказал он.

«Пассажирам с электронными билетами не нужно обращаться в кассы, а с самостоятельно сделанной распечаткой, которая имеет специальный код, можно идти прямо на посадку. В ноябре мы планируем расширить эту услугу еще на 15 поездов внутреннего сообщения», - добавил заместитель гендиректора.

Параллельно с введением электронного проездного документа «Укрзализныця» планирует увеличить число касс, через которые можно будет оформить электронные проездные документы.

По словам Чекалова, железные дороги также намерены с 1 июля 2014 года предоставить услугу покупки билетов через интернет студентам, что позволит существенно сэкономить их время.

«Студенты смогут, не заходя в кассу, купить билеты и следовать с ними прямо в поезд. Это даст нам возможность увеличить процент продажи билетов через интернет и соответственно снять напряженность очередей», - сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) в феврале-сентябре перевезла 100 тыс. пассажиров по электронным билетам, что составляет около 14% от общего количества пассажиров.

Всего же с момента введения новой услуги в феврале 2013 года железные дороги страны продали 200 тыс. электронных билетов.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.