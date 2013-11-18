Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») усилила меры по борьбе с перепродажей билетов посторонними лицами, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора "Укрзализныци" Павел Чекалов.

По его словам, «Укрзализныця» с 15 августа текущего года усилила контроль за реализацией проездных документов через интернет и стол заказов.

«Клиент может зарезервировать билет через сеть интернет, а также через телефонный стол заказов только на имя и фамилию пассажира, который будет осуществлять поездку. При выкупе зарезервированного места в кассе изменить указанные сведения по имени и фамилии уже невозможно», - сообщил Чекалов.

По словам заместителя генерального директора «Укрзализныци», также были введены новые правила резервирования билетов: действие резерва железнодорожного билета сократилось до одних суток с трех.

Кроме того, отметил Чекалов, «Укрзализныця» усилила контроль за работой билетных кассиров.

«Кассирам запрещается во время рабочего времени пользоваться мобильными телефонами. Также в каждой кассе установлено устройство для записи разговоров клиент–кассир, которые хранятся в архиве и при необходимости проверяются», - сказал он. Также были установлены камеры видеонаблюдения в кассовых залах крупнейших вокзалов страны.

Как отметил замгендиректор "Укрзализныци", специалисты железных дорог постоянно проводят мониторинг темпов продаж билетов по всем железнодорожным кассам, а также через всемирную сеть, благодаря возможности просмотра продаж билетов по каждой отдельной кассе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» на новогодние и рождественские праздники назначила 13 дополнительных поездов на 166 рейсов. Из них на 5 пар дополнительных поездов уже открыта предварительная продажа билетов.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.