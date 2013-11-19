Google заявил о готовности выплатить штраф в 17 млн долл. за нарушение конфиденциальности

Google сообщил о своей готовности выплатить 17 млн долл. штрафа за нарушение конфиденциальности пользователей и использование их личной информации без их согласия, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.

В 2011 и 2012 годах Google в обход настроек конфиденциальности в браузере Safari от Apple использовала данные сайтов для отслеживания пользователей. Далее эта информация была использована для показа целевой рекламы. Представители Google заявили, что слежка прекратилась в начале прошлого года.

Как отмечает газета, сумма штрафа является крайне незначительной по сравнению с ежегодной прибылью компании от показа рекламы.

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