Yahoo! зашифрует данные пользователей для защиты от несанкционированного доступа

Американская компания Yahoo!, владеющая второй по популярности в мире поисковой системой, в начале 2014 года зашифрует все данные пользователей с целью их защиты от несанкционированного доступа, говорится в сообщении генерального директора Марисы Мейер на официальном блоге компании.

«Как вы знаете, на протяжении последних шести месяцев неоднократно поступала информация о том, что правительство США втайне собирало данные о пользователях сети Интернет. Как выяснилось, Yahoo! тоже пострадала от этих действий», - сообщила она.

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Согласно информации, все данные, которые передаются между дата-центрами компании, будут защищены протоколом шифрования SSL к концу первого квартала 2014 года. При этом пользователи почты Yahoo! смогут использовать этот протокол для защиты своих электронных писем, отправленных на почтовые серверы других компаний.

Как сообщал ранее УНИАН, спецслужбы США установили слежку за интернет-каналами, которые связывают дата-центры Yahoo! и Google по всему миру.

В январе 2013 года специалисты спецслужб с помощью системы MUSCULAR обработали 181 миллион различных текстовых, видео- и аудиоданных.