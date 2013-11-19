Южная железная дорога сократила перевозку грузов на 4%

Южная железная дорога (ЮЖД) в январе-октябре 2013 года сократила перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4% - до 24,3 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

При этом объем перевозок железной руды, занимающей 36% от общего объема грузоперевозок, увеличился за десять месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 15% - до 8,9 млн тонн.

Согласно сообщению, в январе-октябре 2013 года объем перевозок Южной железной дорогой стройматериалов составил 4,5 млн тонн, зерновых - 4,5 млн тонн, нефтепродуктов - 2,4 млн тонн.

Как сообщал ранее УНИАН, все железные дороги Украины в январе-октябре 2013 года сократили объемы грузовых перевозок во всех видах сообщения на 4,7% - до 364,7 млн тонн.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших и крупнейших железных дорог Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.