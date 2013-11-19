Донецкая железная дорога перечислила в бюджеты и целевые фонды 2,37 млрд грн

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-октябре 2013 года перечислила в государственный и местный бюджеты, а также целевые фонды около 2,37 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

Как говорится в сообщении, железная дорога, в частности, за десять месяцев 2013 года перечислила 888,1 млн грн налога на добавленную стоимость, 102,9 млн грн налога на прибыль, а также 969,2 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщает пресс-служба ДЖД, расчеты с бюджетами всех уровней проведены в полном объеме и в установленные сроки.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»). Донецкая магистраль обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).