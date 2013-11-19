Открыта продажа билетов на дополнительный поезд Харьков - Ужгород

Открыта продажа билетов на дополнительный поезд № 225 /226 Харьков – Ужгород, назначенный к новогодним и рождественским праздникам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, благодаря предназначению поезда жители Украины получат почти 8 тыс. дополнительных мест из Харькова в направлении Ужгорода и обратно.

Поездом смогут воспользоваться жители Сум, Конотопа, Львова, Киева, Козятина, Винницы, Жмеринки, Хмельницкого, Тернополя, Бахмача и других городов, через которые будет он проезжать.

Из Харькова поезд № 225/226 Харьков – Ужгород будет отправляться с 25 по 29 декабря, из Ужгорода - с 27 по 31 декабря.

Всего на новогодние и рождественские праздники «Укрзализныця» уже назначила 13 дополнительных поездов на 166 рейсов (около 85 тыс мест).

Из дополнительно предназначенных поездов 8 будут курсировать в направлении Западной Украины, 3 - в направлении Крыма.

Сейчас уже открыта предварительная продажа билетов на 5 дополнительных поездов:

1. № 207/208 Киев - Ужгород отправлением из Киева 26-30 декабря из Ужгорода 27-31 декабря (3220 мест).

2. № 217/218 Киев - Ивано-Франковск из Киева 26-30 декабря (4020 мест), из Ивано-Франковска 27-31 декабря (4020 мест).

3. № 558/557 Одесса - Ужгород из Одессы 27-30 декабря (2656 мест), из Ужгорода 28-30 декабря (1992 места).

4. № 517/518 Симферополь - Львов из Симферополя 26-29 декабря (1832 места), из Львова 27-30 декабря (1832 места).

5. № 225/226 Харьков - Ужгород из Харькова 25-29 декабря в (3970 мест), из Ужгорода 27-31 декабря (3970 мест).

На все другие дополнительные поезда продажа билетов будет открыта после того, как будет реализовано все места на графиковые поезда.