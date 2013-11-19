Польская PKP Intercity купит 20 поездов за 0,5 млрд долл.

Варшава. Крупнейший в Польше пассажирский железнодорожный перевозчик между крупными городами компания PKP Intercity подписала контракт на поставку новых 20 поездов, которые вместе с сервисным обслуживанием на 15 лет обойдутся ей в около 500 млн долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Контракт подписан с швейцарско-польским консорциумом Stadler и Newag, которые в августе выиграли объявленный PKP Intercity тендер.

Сервисное обслуживание поездов обойдется в около 150 млн долл. (по текущему курсу 1 долл. = 3,1 злотых).

"Поезда, которые будут ездить в фирменных цветах PKP Intercity - это электрические составы FLIRT3 с высококачественной внутренней отделкой. Новые поезда будут иметь по 360 мест в вагоне, что означает, что в них не будет классических купе", - отметили в компании.

В поездах будут специальные места для перевозки велосипедов, возле кресел - электрические розетки, а также они будут приспособлены для использования людьми на инвалидных колясках.

Поезда смогут ездить со скоростью 160 км/час.

Согласно контракту, новые поезда будут введены в эксплуатацию в октябре 2015 года.

PKP Intercity отметила, что 70% средств на эту покупку ей предоставит Европейский Союз в рамках программ помощи Польше.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года власти государственного железнодорожного холдинга РКР, в который входит PKP Intercity, объявили о планах инвестировать в обновление подвижного состава почти 1 млрд евро до 2015 года.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в созданную в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта Польши компанию Grupa РКР. PKP Intercity специализируется на перевозках между крупнейшими городами в Польше и международных сообщениях.