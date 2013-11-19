Samsung за два месяца продал 800 тыс. «умных» часов

Южнокорейский промышленный концерн Samsung Electronics с начала старта продаж два месяца назад реализовал 800 тыс. «умных» часов Galaxy Gear, сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет компании.

Согласно сообщению, Galaxy Gear являются самым успешным девайсом среди аналогов и его продажи превышают ожидания компании.

«Это самые продаваемые наручные часы, представленные на рынке. Мы планируем расширить их доступность, увеличив количество мобильных устройств, совместимых с Gear», - цитирует Reuters отчет южнокорейского производителя.

Как сообщал ранее УНИАН, компания Samsung в сентябре 2013 года представила электронную новинку – "умные часы" (smartwatch).

Galaxy Gear имеют 1,63-дюймовый экран, 4 ГБ памяти, 1,9-мегапиксельную камеру, встроенные динамик и два микрофона (один из них предназначен для шумоподавления), а также чип NFC для бесконтактной работы со смартфонами и планшетами, поддерживающими эту технологию.